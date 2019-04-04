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4 апреля: Дебаты, стадион, анализы, "арбитр" Тимошенко

Четверг, 4 апреля 2019, 21:33

Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Порошенко, в Киеве произошло покушение на террористический акт в отношении сотрудника спецслужб, Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины – новости, которые были актуальны 4 апреля.

Зеленский vs Порошенко. День второй

Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что "дебаты могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.

Но Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский".

Также Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Порошенко.

Тем временем, председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал, что журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук будут модераторами дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

О покушении на теракт в Киеве

В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения.

В ГПУ говорят, что было совершено покушение на террористический акт в отношении сотрудника спецслужбы путем попытки заминировать его автомобиль. Подорванный автомобиль принадлежал сотруднику военной разведки.

Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала, как человек в темной одежде идет через стоянку к автомобилю, приседает возле него, и фактически за несколько секунд раздается взрыв. Подрывник скончался в больнице, не приходя в сознание.

О Гриценко

Мы взяли интервью у лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, и вот что он нам рассказал:

Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Команда Порошенко пыталась уговорить его поддержать действующего президента.

Он определится поддерживать ли Зеленского только после встречи с шоуменом.

Вопрос о том, был ли Игорь Смешко техническим кандидатом – не к нему, и он не будет говорить ничего плохого о нем.

Полную версию читайте по ссылке.

О других важных новостях

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, Зеленский побеждает в первом туре президентских выборов с результатом 30,24%.

Севастопольский городской суд приговорил двух жителей Севастополя Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ считает агентами украинских спецслужб, к 14 годам  лишения свободы в колонии строгого режима.

73,5% украинцев считают, что кандидаты в президенты, которые войдут во второй тур, должны принять участие в публичных дебатах между собой.

На военном полигоне в Одесской области состоялись испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого способны поражать цель почти на вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Украинская правда

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Темы: дебатыПорошенкоЗеленскийГриценкоКиев
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