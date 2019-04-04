Штаб Порошенко: Делиться анализами со сторонниками - право Зеленского

В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что шоумен Владимир Зеленский избегает объективного медицинского обследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Петра Порошенко.

"Делиться анализами со своими сторонниками - безусловное право кандидата Владимира Александровича Зеленского. Но следует учитывать, что владелец лаборатории "Евролаб" Андрей Пальчевский является политически ангажированной "звездой" каналов Виктора Медведчука", - отмечают в штабе Порошенко.

Кроме того, в пресс-службе отмечают со ссылкой на СМИ, что Пальчевский выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому.

"Все это означает, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отобранные для анализа. Смысл же медицинской экспертизы заключается в ее объективности, беспристрастности и доверии со стороны общества. Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский", - утверждают в Порошенко.

Напомним: