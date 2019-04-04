Штаб Порошенко: Делиться анализами со сторонниками - право Зеленского

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Четверг, 4 апреля 2019, 21:53

В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что шоумен Владимир Зеленский избегает объективного медицинского обследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Петра Порошенко.

"Делиться анализами со своими сторонниками - безусловное право кандидата Владимира Александровича Зеленского. Но следует учитывать, что владелец лаборатории "Евролаб" Андрей Пальчевский является политически ангажированной "звездой" каналов Виктора Медведчука", - отмечают в штабе Порошенко.

Кроме того, в пресс-службе отмечают со ссылкой на СМИ, что Пальчевский выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому.

"Все это означает, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отобранные для анализа. Смысл же медицинской экспертизы заключается в ее объективности, беспристрастности и доверии со стороны общества. Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский", - утверждают в Порошенко.

Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
  • В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.
  • Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский выборы президента 2019


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