ЕСПЧ ждет от России объяснений по делу о сбитом MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 3 апреля сообщил правительству России о жалобах родственников погибших в катастрофе малайзийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году в Украине и призывает Москву выложить соображения по этому вопросу.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Жалобы были поданы родственниками людей, погибших 17 июля 2014 года в результате сбития рейса MH17 над территорией Восточной Украины.

В частности, они утверждают, что Российская Федерация прямо или опосредованно ответственна за уничтожение самолета и не смогла расследовать катастрофу или сотрудничать с другими расследованиями.

Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность к сбитию самолета.

Вопросы ЕСПЧ по данному делу переданы сторонам. Решение суда ожидается позже.

Заявители по делу выступают 380 человек из Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Вьетнама.

Они ссылаются на статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека, и утверждают, что Россия несет ответственность за смерть их родственников.

Они также жалуются на отсутствие сотрудничества России с международным расследованием по статье 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).

Заявители также нарушают жалобы по статье 6 (право на справедливый суд), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в сбитии "Боинга" в небе над Донбассом.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.