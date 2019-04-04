Павел Гриб ест и принимает лекарства - консул

Украинский политзаключенный Павел Гриб, осужденный в РФ до 6 лет, после прекращения голодовки принимает необходимые лекарства.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО, передает "Громадське".

Консул подтвердил, что 29 марта Гриб прекратил голодовку, он продержался четыре дня. По его словам, сейчас политзаключенный питается и активно интересуется политической ситуацией в Украине.

"Гриб питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине", - рассказал консул.

"Гриб в ближайшие дни ожидает встречи с адвокатом для обработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ", - добавил Малишевский.

Напомним: