Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Павел Гриб ест и принимает лекарства - консул

Четверг, 4 апреля 2019, 23:12

Украинский политзаключенный Павел Гриб, осужденный в РФ до 6 лет, после прекращения голодовки принимает необходимые лекарства.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО, передает "Громадське".

Консул подтвердил, что 29 марта Гриб прекратил голодовку, он продержался четыре дня. По его словам, сейчас политзаключенный питается и активно интересуется политической ситуацией в Украине.

"Гриб питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине", - рассказал консул.

"Гриб в ближайшие дни ожидает встречи с адвокатом для обработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ", - добавил Малишевский.

Напомним:

  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гриб объявил голодовку.
  • Перед приговором политзаключенный выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
  • 25 марта Петрашис заявил, что из-за объявленной голодовки Гриба перевели в отдельную камеру. 
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии, а украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
  • 26 марта Денисова направила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба и заявила об угрозе его жизни в связи с голодовкой.  

Темы: политзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
политзаключенные
Россияне оставили политзаключенного Куку в колонии один на один с проблемами после операции
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: