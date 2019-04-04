Павел Гриб ест и принимает лекарства - консул
Четверг, 4 апреля 2019, 23:12
Украинский политзаключенный Павел Гриб, осужденный в РФ до 6 лет, после прекращения голодовки принимает необходимые лекарства.
Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО, передает "Громадське".
Консул подтвердил, что 29 марта Гриб прекратил голодовку, он продержался четыре дня. По его словам, сейчас политзаключенный питается и активно интересуется политической ситуацией в Украине.
"Гриб питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине", - рассказал консул.
"Гриб в ближайшие дни ожидает встречи с адвокатом для обработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ", - добавил Малишевский.
Напомним:
- 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гриб объявил голодовку.
- Перед приговором политзаключенный выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
- 25 марта Петрашис заявил, что из-за объявленной голодовки Гриба перевели в отдельную камеру.
- 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии, а украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
- 26 марта Денисова направила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба и заявила об угрозе его жизни в связи с голодовкой.