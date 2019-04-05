Эксперт: Кандидаты в президенты должны гарантировать неизменность военной политики

Кандидаты на пост Президента Украины должны гарантировать неизменность внешнеполитического курса государства и дальнейшую поддержку армии, чтобы снять напряжение в обществе.

Об этом заявил политолог, исполнительный директор "Института мировой политики" Евгений Магда, в комментарии Укринформу.

"Претенденты на пост президента должны гарантировать неизменность поддержки украинской армии и неизменность внешней политики. Это действительно важные вещи, которые беспокоят многих граждан. Если эти вещи не будут гарантированы, то напряжение в обществе будет достаточно большое", - заявил эксперт, добавив, что положительным сигналом было бы подписание "взаимообязывающего документа о неизменности военной политики как минимум до того, как закончится противостояние с Россией ".

Магда отметил, что при возможной смене власти нынешним руководителям украинских Вооруженных сил не стоит надеяться, что они останутся на своих должностях. Но надо еще найти, кем их заменить.

"У нас достаточно активно звучал во время первого тура тезис не "светить" своих претендентов, поскольку у них могут быть проблемы. Но если эти фамилии не будут существовать в общественном сознании, то мы тогда будем наблюдать профанацию избирательного процесса, ведь президент не волшебник. Тем более, если кандидат в президенты, который не имел никакого отношения к военной службе как таковой", - пояснил он.

Среди проблемных вопросов эксперт называет и утверждение парламентом руководителей Министерства обороны, Генштаба и др.

"В случае, если парламент не утвердит кандидатуру министра обороны, представленную новым президентом, последнему нужно будет ждать, как изменится Верховная Рада по итогам парламентских выборов", - подчеркнул Магда.

По мнению эксперта, крайне важно понимать, как в ближайшее время будет реализовываться военная политика государства, которое фактически находится в состоянии необъявленной, но достаточно интенсивной войны.

Напомним: