Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эксперт: Кандидаты в президенты должны гарантировать неизменность военной политики

Пятница, 5 апреля 2019, 03:41

Кандидаты на пост Президента Украины должны гарантировать неизменность внешнеполитического курса государства и дальнейшую поддержку армии, чтобы снять напряжение в обществе.

Об этом заявил политолог, исполнительный директор "Института мировой политики" Евгений Магда, в комментарии Укринформу.

"Претенденты на пост президента должны гарантировать неизменность поддержки украинской армии и неизменность внешней политики. Это действительно важные вещи, которые беспокоят многих граждан. Если эти вещи не будут гарантированы, то напряжение в обществе будет достаточно большое", - заявил эксперт, добавив, что положительным сигналом было бы подписание "взаимообязывающего документа о неизменности военной политики как минимум до того, как закончится противостояние с Россией ".

Магда отметил, что при возможной смене власти нынешним руководителям украинских Вооруженных сил не стоит надеяться, что они останутся на своих должностях. Но надо еще найти, кем их заменить.

"У нас достаточно активно звучал во время первого тура тезис не "светить" своих претендентов, поскольку у них могут быть проблемы. Но если эти фамилии не будут существовать в общественном сознании, то мы тогда будем наблюдать профанацию избирательного процесса, ведь президент не волшебник. Тем более, если кандидат в президенты, который не имел никакого отношения к военной службе как таковой", - пояснил он.

Среди проблемных вопросов эксперт называет и утверждение парламентом руководителей Министерства обороны, Генштаба и др.

"В случае, если парламент не утвердит кандидатуру министра обороны, представленную новым президентом, последнему нужно будет ждать, как изменится Верховная Рада по итогам парламентских выборов", - подчеркнул Магда.

По мнению эксперта, крайне важно понимать, как в ближайшее время будет реализовываться военная политика государства, которое фактически находится в состоянии необъявленной, но достаточно интенсивной войны.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Темы: войнавыборы президента 2019евроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
война
Группа из 11 стран сформировала коалицию для обучения украинских пилотов на F-16
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
В оккупированных Токмаке и Скадовске вслед за Бердянском раздались взрывы
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: