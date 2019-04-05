Столтенберг: Россия не может указывать, быть ли Украине в НАТО

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Пятница, 5 апреля 2019, 05:24

Сам подход, что стремление Украины, Грузии или другой страны присоединиться к НАТО "провоцирует" Россию на большую агрессию, является неверным и опасным, поскольку не Москве решать, кто может и должен получить членство в Альянсе.

Об этом заявил в четверг на итоговой пресс-конференции в Государственном департаменте США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Грузия и Украина являются независимыми и суверенными нациями, которые имеют суверенное право выбирать свой путь", - ответил глава Альянса на вопрос журналистки Би-Би-Си о том, правильно ли публично объявлять открытое приглашение для Грузии и Украины в НАТО, поскольку это провоцирует Россию к созданию большего напряжения.

Йенс Столтенбрег подчеркнул: сама идея того, что членство Грузии или Украины в НАТО является "провокацией", действительно опасна.

"Таким образом, вы признаете, что Россия имеет право решать, что ее соседи могут делать, а чего нет", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что его родная страна, Норвегия, является "небольшим государством на границе с Россией". В этой связи сложно представить, чтобы Советский Союз в 1949 году диктовал, может ли Норвегия быть членом Альянса, подчеркнул Столтенберг.

"Точно таким образом, Грузия и Украина имеют собственное право выбирать свой путь ... Только страны-аспиранты и НАТО могут решать в конце концов, когда они должны получить членство", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Напомним:

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Темы: НАТО Украина Грузия Росcия


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