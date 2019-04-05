Команда Зеленского о шоу в "день тишины": По-другому действовать невозможно

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского появление проектов с участием шоумена в "день тишины" считают законной и равноценной действиям Петра Порошенко.

Об этом говорится в спецрепортаже программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") – "Вперед, на Банковую!".

"Если будем говорить о "дне тишины" на "1+1", давайте вспомним "день тишины" с молебном за единство Украины, который выполнял действующий президент", – заявила советник по правовым вопросам Зеленского Ирина Венедиктова.

По ее мнению, это "равнозначные события".

"Я воспринимаю это правильно, потому что по-другому в нашей ситуации действовать невозможно. Все – в рамках закона", – прокомментировала "Схемам" Венедиктова.

Напомним: