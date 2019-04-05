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Команда Зеленского о шоу в "день тишины": По-другому действовать невозможно

Пятница, 5 апреля 2019, 08:39

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского появление проектов с участием шоумена в "день тишины" считают законной и равноценной действиям Петра Порошенко.

Об этом говорится в спецрепортаже программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") – "Вперед, на Банковую!".

"Если будем говорить о "дне тишины" на "1+1", давайте вспомним "день тишины" с молебном за единство Украины, который выполнял действующий президент", – заявила советник по правовым вопросам Зеленского Ирина Венедиктова.

По ее мнению, это "равнозначные события".

"Я воспринимаю это правильно, потому что по-другому в нашей ситуации действовать невозможно. Все – в рамках закона", – прокомментировала "Схемам" Венедиктова.

Напомним:

  • 30 марта, в "день тишины" перед выборами президента, программа телеканала "1 + 1" содержала ряд программ с участием кандидата в президенты, артиста и комика Владимира Зеленского, хотя агитация в этот день запрещена.
  • В тот же день при участии президента Петра Порошенко в Киеве состоялось массовое моление, которое транслировали в эфире телеканала "Прямой" и "5 канал".
  • Согласно закону "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов.
  • По закону агитацией являются: "обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений", а также "проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии-субъекта избирательного процесса или кандидата на пост президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке".
  • В "день тишины" в Киеве были билборды, косвенно напоминали о кандидатах в президенты Владимире Зеленского, Петре Порошенко и Юлии Тимошенко.

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019агитация
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