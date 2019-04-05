Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кличко рассказали, как будет работать транспорт на Пасху

Пятница, 5 апреля 2019, 11:37

В Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать дольше и раньше начнет работу утром 28 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"Киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля продолжит работу на 1 час, а также на 1 час раньше начнет работу 28 апреля", - говорится в сообщении.

Наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро, в ночь на 28 апреля будет курсировать на 1 час дольше, а утром начнет работу на час раньше.

Кроме того, 5:00 до 10:00 28 апреля количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, будет увеличена в соответствии с пассажиропотоком.

Украинская правда
Темы: Киевтранспортпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов
Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: