У Кличко рассказали, как будет работать транспорт на Пасху

В Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать дольше и раньше начнет работу утром 28 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"Киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля продолжит работу на 1 час, а также на 1 час раньше начнет работу 28 апреля", - говорится в сообщении.

Наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро, в ночь на 28 апреля будет курсировать на 1 час дольше, а утром начнет работу на час раньше.

Кроме того, 5:00 до 10:00 28 апреля количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, будет увеличена в соответствии с пассажиропотоком.