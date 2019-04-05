НАПК обратилось в суд из-за Вилкула

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Пятница, 5 апреля 2019, 12:50

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы по админнарушении народного депутата от "Оппозиционного блока" и бывшего кандидата в президенты Александра Вилкула.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что кроме Вилкула протокол составлен и на другого нардепа Вадима Кривохатько.

По данным агентства, они при наличии частного интереса внесли в порядке статьи 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" на рассмотрение ВРУ депутатские запросы, чем нарушили требования пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУпАП", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что составление протокола и направления его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Украинская правда

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Темы: НАПК Вилкул суд


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