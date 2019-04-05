Порошенко на следующей неделе летит к Меркель

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Пятница, 5 апреля 2019, 13:26

Президент Украины Петр Порошенко в следующую пятницу прибудет в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщает "Укрінформ".

"12 апреля канцлер Ангела Меркель примет в ведомстве канцлера президента Украины Петра Порошенко", - заявил на брифинге в столице Германии официальный представитель федерального правительства Штефан Зайберт.

Программой визита предусмотрен совместный обед, а также встреча с прессой - ориентировочно в 14:00 по берлинскому времени.

Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев накануне сообщил, что до конца избирательной кампании у президента Украины Петра Порошенко запланированы международные визиты.

Медведев напомнил, что закон запрещает президенту идти в отпуск на время избирательной кампании и перекладывать на кого-либо исполнение своих обязанностей.

Европейская правда

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Темы: Порошенко


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