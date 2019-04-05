ЦИК: Кандидаты не должны "хорошо" владеть украинским
Закон "О выборах президента Украины" не предусматривает, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком, а указывает как необходимое требование к ним владение государственным языком.
Об этом сообщил заместитель глава ЦИК Евгений Радченко на брифинге в ответ на вопрос о том, каким образом проверяется уровень владения кандидатом в президенты государственным языком, передает "Интерфакс-Украина".
"Законом не предусмотрено, что кандидат "хорошо" владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение (украинским языком – ред.)", – сказал Радченко.
Он подчеркнул, что никаким законом не предусмотрены какие-либо экзамены или другие процедуры для определения того, владеет ли кандидат государственным языком "надлежащим образом" или "хорошо".
Радченко также отметил, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.
Читайте также Батл между кандидатами. Все детали
Напомним:
- Шоумен и актер Владимир Зеленский, который вырвался в лидеры президентской гонки, владеет украинским языком не идеально, но пытается говорить на нем больше. Во время предвыборной кампании он совершенствовал украинский язык в эфире "1+1", подтягиваясь каждый раз, когда неправильно переводил или толковал слово.
- По мнению Зеленского, чтобы развивать украинский язык "нужно идти не методами кнута, а методами пряника".
- 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины – и во второй тур с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
- Оба кандидата устроили шоу вокруг дебатов со сдачей анализов на алкоголь и психотропные вещества.
- Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.