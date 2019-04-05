ЦИК: Кандидаты не должны "хорошо" владеть украинским

Закон "О выборах президента Украины" не предусматривает, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком, а указывает как необходимое требование к ним владение государственным языком.

Об этом сообщил заместитель глава ЦИК Евгений Радченко на брифинге в ответ на вопрос о том, каким образом проверяется уровень владения кандидатом в президенты государственным языком, передает "Интерфакс-Украина".

"Законом не предусмотрено, что кандидат "хорошо" владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение (украинским языком – ред.)", – сказал Радченко.

Он подчеркнул, что никаким законом не предусмотрены какие-либо экзамены или другие процедуры для определения того, владеет ли кандидат государственным языком "надлежащим образом" или "хорошо".



Радченко также отметил, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.

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