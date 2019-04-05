Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина завершает пересмотр соглашений, заключенных в рамках СНГ, но не участвует ни в каких мероприятиях Содружества, поскольку официально вышла из нее.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает "Укринформ".

"Мы официально вышли из СНГ и в одной деятельности в рамках СНГ не участвуем. Единственное, что мы делаем - завершаем просмотр всех сделок таким образом, чтобы "убить" все сделки, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - рассказал Климкин.

По его словам, речь идет о пенсионном обеспечении и признание дипломов.

Комментируя приглашение принять участие в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, глава МИД отметил, что считает его неудачной шуткой.

"Но в России много неудачных шуток, пусть учатся шутить удачно", - посоветовал министр.

Сообщается, что Климкин отказался комментировать начисленные Украины российскими депутатами "убытки" за Крым.

Он отметил, что то, что происходит в Государственной думе России, - это "фарс, который не комментирует ни один нормальный цивилизованный человек".

Напомним: