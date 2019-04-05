Климкин: Украина не участвует в СНГ, все сделки "убиваем"

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Пятница, 5 апреля 2019, 14:27

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина завершает пересмотр соглашений, заключенных в рамках СНГ, но не участвует ни в каких мероприятиях Содружества, поскольку официально вышла из нее.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает "Укринформ".

"Мы официально вышли из СНГ и в одной деятельности в рамках СНГ не участвуем. Единственное, что мы делаем - завершаем просмотр всех сделок таким образом, чтобы "убить" все сделки, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - рассказал Климкин.

По его словам, речь идет о пенсионном обеспечении и признание дипломов.

Комментируя приглашение принять участие в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, глава МИД отметил, что считает его неудачной шуткой.

"Но в России много неудачных шуток, пусть учатся шутить удачно", - посоветовал министр.

Сообщается, что Климкин отказался комментировать начисленные Украины российскими депутатами "убытки" за Крым.

Он отметил, что то, что происходит в Государственной думе России, - это "фарс, который не комментирует ни один нормальный цивилизованный человек".

Напомним:

  • 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
  • 10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.
  • Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
  • Формально действовать он будет до 1 апреля 2019 года.
  • 23 января сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ.
  • 30 января Украина вышла из соглашения с СНГ, которое противоречит принципам рыночной экономики.

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Темы: МИД Климкин Украина Росcия СНГ


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