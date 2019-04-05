Снайпер обстрелял блокпост в Донецкой области, ранен пограничник

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Пятница, 5 апреля 2019, 15:06

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что в пятницу снайпер боевиков обстрелял блокпост КПВВ "Марьинка", в результате чего ранен военнослужащий.

Про этом он написал в Facebook.

"Около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории", - сообщил представитель ГПСУ.

По его словам, состояние здоровья раненого удовлетворительное, ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Слободян отметил, что пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлен.

Украинская правда

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Темы: Донецкая область Пограничная служба ООС


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