Снайпер обстрелял блокпост в Донецкой области, ранен пограничник

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что в пятницу снайпер боевиков обстрелял блокпост КПВВ "Марьинка", в результате чего ранен военнослужащий.

Про этом он написал в Facebook.

"Около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории", - сообщил представитель ГПСУ.

По его словам, состояние здоровья раненого удовлетворительное, ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Слободян отметил, что пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлен.