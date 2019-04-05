ЦИК приняла все протоколы избирательных округов
Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.
Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ЦИК.
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 2 территориальных избирательных округов: № 127 (Николаевская область), № 186 (Херсонская область)", - сообщили в ЦИК.
Сообщается, что, таким образом, ЦИК приняла протоколы всех 199 ТИО.
В частности, комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 75, 98, 128 до 6 апреля включительно.
Также ЦИК приняла протоколы с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.
Отмечается, что Центризбирком также объявил протокол об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа.
Ранее в ЦИК заявили, что окончательные результаты первого тура выборов президента предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.
Напомним:
- 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины - и во второй тур, по подсчету 100% электронных протоколов, с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
- Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля.