Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК приняла все протоколы избирательных округов

Пятница, 5 апреля 2019, 16:22

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 2 территориальных избирательных округов: № 127 (Николаевская область), № 186 (Херсонская область)", - сообщили в ЦИК.

Сообщается, что, таким образом, ЦИК приняла протоколы всех 199 ТИО.

В частности, комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 75, 98, 128 до 6 апреля включительно.

Также ЦИК приняла протоколы с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.

Отмечается, что Центризбирком также объявил протокол об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа.

Ранее в ЦИК заявили, что окончательные результаты первого тура выборов президента предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.

Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины - и во второй тур, по подсчету 100% электронных протоколов, с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
  • Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборывыборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: