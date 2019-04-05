ЦИК приняла все протоколы избирательных округов

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Пятница, 5 апреля 2019, 16:22

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 2 территориальных избирательных округов: № 127 (Николаевская область), № 186 (Херсонская область)", - сообщили в ЦИК.

Сообщается, что, таким образом, ЦИК приняла протоколы всех 199 ТИО.

В частности, комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 75, 98, 128 до 6 апреля включительно.

Также ЦИК приняла протоколы с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.

Отмечается, что Центризбирком также объявил протокол об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа.

Ранее в ЦИК заявили, что окончательные результаты первого тура выборов президента предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.

Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины - и во второй тур, по подсчету 100% электронных протоколов, с шоуменом Владимиром Зеленским прошел действующий президент Петр Порошенко.
  • Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы выборы президента 2019 Порошенко Зеленский


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