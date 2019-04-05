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ООС: Снайпер боевиков ранил двух военных

Пятница, 5 апреля 2019, 18:51

С начала текущих суток террористы 8 раз обстреливали позиции военных ВСУ, из них 4 раза - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил по состоянию на 18.00 5 апреля.

"В результате обстрелов вражеских снайперов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

В то же время на обстрелы боевиков подразделения ООС дали адекватный ответ и пока потери противника уточняются.

Кроме того военных ООС обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреливали опорные пункты ООС: из минометов калибра 120 мм - в районе Водного и Авдеевки.

С минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли вблизи села Лебединский.

"С вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь, из снайперского оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое", - сообщили в ООС.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции ООС.

В частности, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе Новоалександровки и из крупнокалиберных пулеметов вблизи Южного.

В ООС утверждают, что ситуация остается под контролем украинских военных.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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