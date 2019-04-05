В Киеве на выходные перекрывают часть города из-за полумарафона

В столице 6-7 апреля на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В частности, с начала движения 6 апреля до 22:00 7 апреля, в связи с закрытием движения транспорта на Контрактовой площади движение будут организованы:

автобусы маршрута № 62 от Ботанического сада до ул. Почайнинской по собственному маршруту, далее - ул. Спасская - ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту;

автобусы маршрута № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ул. Почайнинской по собственному маршруту, далее - ул. Спасская - ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту;

автобусы маршрута № 119 от ул. Василия Касияна до ул. Константиновской по собственному маршруту, далее - ул. Верхний Вал - ул. Межигорская - Нижний Вал до ул. Константиновской, дальше по собственному маршруту.

7 апреля с 08:00 до 14:40 в связи с проведением массового пробега вносятся следующие изменения в работу транспорта:

автобусы маршрутов №№ 21, 234 в направлении ж/м Троещина без заезда на ул.Вербовая;

автобусы маршрута № 62 от Ботанического сада до Европейской площади;

автобусы маршрута № 73 в направлении ул. Милославской трассой: ст. м. "Героев Днепра" - ул. Оболонская - ул. Степана Бандеры - Северный мост - ул. Генерала Ватутина - просп. Маяковского - ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака, далее по собственному маршруту;

автобусы маршрута № 114 будут курсировать на двух измененных участках:

от ул. Милославской до жел. ст."Зенит";

от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. Лобановского;

автобусы маршрута № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбусы маршрута № 29 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

троллейбусы маршрута № 30 будут курсировать на двух измененных участках:

от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

от ул. Кадетский гай до ст. м. "Почайна";

троллейбусы маршрута № 30К будут курсировать на двух измененных участках:

от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

от ул. Дегтяревской до ст. м. "Почайна";

троллейбусы маршрута № 31 от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

троллейбусы маршрута № 34 от ул. Северной до ул. Степана Бандеры;

троллейбусы маршрута № 47 от ст. м. "Минская" до ул. Степана Бандеры.

Движение автобусов маршрутов №№ 21, 73, 101, 234, 550 в направлении ж/м Троещина организуется правой полосой встречного направления просп. Степана Бандеры, Северного моста и ул. Генерала Ватутина.