В России снова арестовали активиста за "надгробие Путина"

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Пятница, 5 апреля 2019, 20:39

Суд в Санкт-Петербурге арестовал активиста Андрея Жексимбаева на девять суток якобы из-за установленного за два дня до этого "надгробия Путина".

Об этом сообщил "МБХ медиа" со ссылкой правозащитника Динара Идрисова.

"Жексимбаеву дали девять суток административного ареста, несмотря на то, что имеются доказательства, что он весь тот день находился дома", — заявил он.

Активиста признали виновным в организации мероприятия без подачи уведомления.

Идрисов отметил, что решение об аресте будет обжаловано.

Адвокат также добавил, что организация "АгитРоссия" сообщила, что признает за собой ответственность за акцию, и что задержанные Жексимбаев и второй активист Григорий Кузнецов не были организаторами "надгробия Путина".

По второму задержанному, Кудрявцеву, заседание пока не состоялось, его не привезли в суд.

Инсталляция с "надгробием" появилась возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга 3 апреля.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали двух активистов.

Напомним:

  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Позже активиста задержали за установку "надгробия" Путину.
  • После этого соцсеть "ВКонтакте" уличили в удалении публикаций c фото "могилы Путина".

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