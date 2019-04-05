В России снова арестовали активиста за "надгробие Путина"

Суд в Санкт-Петербурге арестовал активиста Андрея Жексимбаева на девять суток якобы из-за установленного за два дня до этого "надгробия Путина".

Об этом сообщил "МБХ медиа" со ссылкой правозащитника Динара Идрисова.

"Жексимбаеву дали девять суток административного ареста, несмотря на то, что имеются доказательства, что он весь тот день находился дома", — заявил он.

Активиста признали виновным в организации мероприятия без подачи уведомления.

Идрисов отметил, что решение об аресте будет обжаловано.

Адвокат также добавил, что организация "АгитРоссия" сообщила, что признает за собой ответственность за акцию, и что задержанные Жексимбаев и второй активист Григорий Кузнецов не были организаторами "надгробия Путина".

По второму задержанному, Кудрявцеву, заседание пока не состоялось, его не привезли в суд.

Инсталляция с "надгробием" появилась возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга 3 апреля.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали двух активистов.

Петербург принял эстафету.

Активисты "@agit_ru" поставили надгробие Путину напротив Исаакиевского собора.

Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России. pic.twitter.com/CX4KVLbKhA — Агит Россия (@agit_ru) 3 квітня 2019 р.

Напомним: