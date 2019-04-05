Новости 5 апреля: День анализов

Кандидаты в президенты сдают анализы и это все обсуждают, Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках – новости, которые были актуальны 5 апреля.

Об анализах Зеленского и Порошенко

Утром 5 апреля Зеленский заявил, что сдал кровь в "Евролабе", владелец которой поддерживает шоумена, а Порошенко – кровь, мочу и волосы в медпункте НСК "Олимпийский".

Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.

А вот с Зеленским случился казус. Сначала он обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет. Однако на документе "датой забора материала" было указано 2 апреля. Через 15 минут кандидат удалил этот документ и обнародовал новый с другой датой – 5 апреля.

Позже в клинике "Евролаб" заявили, что в результатах ошибочно указали неправильную дату забора крови.

О Тимошенко

Лидер ВО "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко не ответила на предложение Зеленского стать ведущей на дебатах между ним и Порошенко.

О Telegram-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграмм канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 12 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растет.

Как сообщают наши источники, на канале что-то постоянно объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей.

Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях, которые не об анализах

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Сергея Базюка и назначил Владислава Косинского, который ранее был уволен с должности руководителя управления СБУ в Сумской области и которого местные власти обвиняли в "крышевании" криминальных схем на Сумщине.

Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках.

В государственной пограничной службе заявили, что из-за исчезновения "евробляхеров" на границе уменьшился поток автомобилей на 460 тысяч.

Украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля в связи с переносом рабочих дней на майские праздники.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в пятницу обратилась к президенту Европейского совета Дональда Туска с просьбой отложить Brexit до 30 июня.