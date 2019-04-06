Швейцария будет представлять дипломатические интересы США в Венесуэле

166 просмотров
Суббота, 6 апреля 2019, 01:45

В условиях разорванных дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой представителем интересов Вашингтона в Каракасе будет Швейцария как нейтральная страна.

Соответствующее соглашение в пятницу подписали министр иностранных дел Швейцарии и посол США в Швейцарии, передает Reuters.

"Соглашение должно помочь устранить напряженность между США и Венесуэлой, но сначала Венесуэла должна согласиться позволить Швейцарии взять на себя эту роль.

Швейцария в первую очередь будет представлять интересы США в вопросе консульских услуг", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

"Пока это соглашение не вступило в силу, граждане США, находящиеся в Венесуэле и нуждающихся в срочной помощи, могут, там, где это возможно, обратиться в посольства и консульства США в соседних странах", - подчеркнули в Госдепе США.

Отмечается, что в настоящее время Швейцария представляет интересы США в Иране, а ранее также представляла ее интересы на Кубе.

Напомним:

  • Ранее режим Николаса Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.
  • По словам госсекретаря США Майка Помпео, все американские дипломаты покинули Венесуэлу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Венесуэла Швейцария


powered by lun.ua
По теме
Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением РФ 6 апреля 2019, 00:53
США будут работать с любым президентом Украины – Волкер 4 апреля 2019, 17:06
МИД РФ обвинил США и НАТО в подталкивании Киева к провокациям 4 апреля 2019, 13:23
Все новости
Главные новости
Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением РФ
Вакарчук о батле Порошенко и Зеленского: Требуем содержания
Новости 5 апреля: День анализов
В ПЦУ ответили на призывы УПЦ МП к Варфоломею отозвать томос
Все новости
опрос

Где в мире самые оптимистичные подростки и от чего зависит их настроение

исследование

Как крысы помогают искать мины и почему для них это безопасно

еда

11 обработанных продуктов, которые диетологи не считают вредными

Поиск по сайту
Архив
Весь архів