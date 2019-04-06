Швейцария будет представлять дипломатические интересы США в Венесуэле
В условиях разорванных дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой представителем интересов Вашингтона в Каракасе будет Швейцария как нейтральная страна.
Соответствующее соглашение в пятницу подписали министр иностранных дел Швейцарии и посол США в Швейцарии, передает Reuters.
"Соглашение должно помочь устранить напряженность между США и Венесуэлой, но сначала Венесуэла должна согласиться позволить Швейцарии взять на себя эту роль.
Швейцария в первую очередь будет представлять интересы США в вопросе консульских услуг", - говорится в заявлении швейцарского правительства.
"Пока это соглашение не вступило в силу, граждане США, находящиеся в Венесуэле и нуждающихся в срочной помощи, могут, там, где это возможно, обратиться в посольства и консульства США в соседних странах", - подчеркнули в Госдепе США.
Отмечается, что в настоящее время Швейцария представляет интересы США в Иране, а ранее также представляла ее интересы на Кубе.
Напомним:
- Ранее режим Николаса Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.
- По словам госсекретаря США Майка Помпео, все американские дипломаты покинули Венесуэлу.