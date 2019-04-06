Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрона приказал расследовать роль Франции в геноциде в Руанде

Суббота, 6 апреля 2019, 06:27

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил специалистам исследовать архивы для выяснения роли страны во время геноцида в Руанде в 1994 году.

Соответствующую комиссию Макрон создал в пятницу, 5 апреля, сообщает DW.

"Специальная комиссия будет выяснять роль Франции до и  во время геноцида в Руанде в 1994 году, во время которого представителями народа хуту в течение ста дней было убито около 800 тысяч представителей народа тутси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав комиссии войдут 8 историков и исследователей, они должны предоставить выводы в течение 2-х лет.

Ожидается, что исследование предоставит "лучшее понимание и знания о геноциде тутси" и в дальнейшем будет использоваться при изучении этой трагедии во Франции.

"Руанда ранее выдвигала обвинения в адрес Франции в соучастии в совершении геноцида и в поддержке правительства, который был сформирован представителями народа хуту, а также в оказании помощи преступникам во время их бегства.

Франция эти обвинения в свой адрес отвергает", - пишет DW.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциягеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: