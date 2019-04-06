Макрона приказал расследовать роль Франции в геноциде в Руанде

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Суббота, 6 апреля 2019, 06:27

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил специалистам исследовать архивы для выяснения роли страны во время геноцида в Руанде в 1994 году.

Соответствующую комиссию Макрон создал в пятницу, 5 апреля, сообщает DW.

"Специальная комиссия будет выяснять роль Франции до и  во время геноцида в Руанде в 1994 году, во время которого представителями народа хуту в течение ста дней было убито около 800 тысяч представителей народа тутси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав комиссии войдут 8 историков и исследователей, они должны предоставить выводы в течение 2-х лет.

Ожидается, что исследование предоставит "лучшее понимание и знания о геноциде тутси" и в дальнейшем будет использоваться при изучении этой трагедии во Франции.

"Руанда ранее выдвигала обвинения в адрес Франции в соучастии в совершении геноцида и в поддержке правительства, который был сформирован представителями народа хуту, а также в оказании помощи преступникам во время их бегства.

Франция эти обвинения в свой адрес отвергает", - пишет DW.

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Темы: Франция геноцид


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