У Луценко есть свежая идея о месте дебатов
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Суббота, 6 апреля 2019, 12:36
Генпрокурор Юрий Луценко предлагает кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому провести дебаты в библиотеке.
Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.
"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", - пошутил генпрокурор.
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Напомним:
- Вечером 3 апреля Зеленскийзаписал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- Позже Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Петром Порошенко. Но она не ответила на это предложение.
- Порошенко заявил, что это предложение является неуважением, как Тимошенко, так и ее избирателей.
- В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
Украинская правда
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