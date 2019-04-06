У Луценко есть свежая идея о месте дебатов

Генпрокурор Юрий Луценко предлагает кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому провести дебаты в библиотеке.

Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", - пошутил генпрокурор.

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Напомним: