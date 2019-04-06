У Луценко есть свежая идея о месте дебатов

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Суббота, 6 апреля 2019, 12:36

Генпрокурор Юрий Луценко предлагает кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому провести дебаты в библиотеке.

Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", - пошутил генпрокурор.

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Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленскийзаписал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • Позже Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Петром Порошенко. Но она не ответила на это предложение.
  • Порошенко заявил, что это предложение является неуважением, как Тимошенко, так и ее избирателей.
  • В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

Украинская правда

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Темы: Луценко выборы президента 2019


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