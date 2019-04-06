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В Одесской области открыли производство за посты в соцсетях об изменении границы

Суббота, 6 апреля 2019, 13:47

В Одесской области сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр СБУ.

"Оперативники установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР". Публикации агитатор получал из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

 
Скриншот с сайта СБУ

Отмечается, что во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьСБУсепаратизм
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