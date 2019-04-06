Германия выступает за сохранение "нормандского формата"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Маас на полях встречи министров стран G7 заявил, что важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины.

Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить, отметил министр.

Напомним, первая встреча глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины в так называемом "нормандском формате" состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль в Нормандии, давшей название формату встречи.

Впоследствии стали проводиться и встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где так же главной темой переговоров были поиски политического урегулирования для конфликта в Украине.

Напомним,