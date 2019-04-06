В понедельник в Украине до 24 тепла, но начнутся дожди

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Суббота, 6 апреля 2019, 15:48

В Украине в воскресенье небольшой дождь пройдет только в западных, днем ​​и в северных областях, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​13-18°.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

 

"В западных, днем ​​и в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​13-18°, на высокогорье Карпат 6-11° тепла, на Закарпатье ночью 5-10°, днем ​​16-21°", - говорится в сообщении.

В Киеве в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем ​​15-17°. В Киевской области ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура 0-5° тепла, днем ​​13-18°.

Согласно прогнозу на 8-9 апреля, в северных, во вторник и в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью 4-9°, на востоке 1-6° тепла; днем 14-19°, на Закарпатье до 24°.

 

В Киевской области в начале недели ожидается местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°.

На 10-11 апреля синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу.

 

Температура ночью 4-10° тепла, днем ​​13-19°.

 

В столичном регионе местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°.

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Темы: погода


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