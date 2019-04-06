РФ призвали освободить украинских моряков и пригрозили новыми санкциями

Россию призывают освободить украинских моряков, которые были взяты в плен 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД стран G7, проходившей 5-6 апреля во Франции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", - говорится в документе.

Главы МИД G7 отмечают, что оправдание применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала нет.

"Призываем к сдержанности, должному уважению международного права и предотвращению дальнейшей эскалации. ... Экономические санкции могут быть сняты, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы к дальнейшим ограничительным мерам, если действия России того потребуют", - говорится в коммюнике.

Также министры стран "Большой семерки" выразили "обеспокоенность сложными с точки зрения безопасности обстоятельствами и гуманитарной ситуацией в Донбассе" и заявили, что "единственный выход достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта возможно лишь путем полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "Минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины".