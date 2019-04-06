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РФ призвали освободить украинских моряков и пригрозили новыми санкциями

Суббота, 6 апреля 2019, 21:18
РФ призвали освободить украинских моряков и пригрозили новыми санкциями

Россию призывают освободить украинских моряков, которые были взяты в плен 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД стран G7, проходившей 5-6 апреля во Франции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", - говорится в документе.

Главы МИД G7 отмечают, что оправдание применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала нет.

"Призываем к сдержанности, должному уважению международного права и предотвращению дальнейшей эскалации. ... Экономические санкции могут быть сняты, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы к дальнейшим ограничительным мерам, если действия России того потребуют", - говорится в коммюнике.

Также министры стран "Большой семерки" выразили "обеспокоенность сложными с точки зрения безопасности обстоятельствами и гуманитарной ситуацией в Донбассе" и заявили, что "единственный выход достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта возможно лишь путем полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "Минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины".

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Напомним, 

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 21 марта 2019 года Следственное управление ФСБ России назначило комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении всех 24 украинских моряков.

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Темы: санкцииРосcияморякиG7
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