Выборы-2019: ЦИК вышла на финишную прямую с результатами первого тура

Центральная избирательная комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины с пометкой "Уточненный".

Об этом вечером 6 апреля сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

В ходе заседания комиссии, которое состоялось в субботу, для рассмотрения и дальнейшей обработки был принят протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО №180.

"7 апреля около 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов (первого тура - ред.) президента Украины", - сообщили в Центризбиркоме.

Читайте также:

Хроника выборов президента 2019

Что надо знать о главных кандидатов в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним,