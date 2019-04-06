Выборы-2019: ЦИК вышла на финишную прямую с результатами первого тура
Центральная избирательная комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины с пометкой "Уточненный".
Об этом вечером 6 апреля сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.
В ходе заседания комиссии, которое состоялось в субботу, для рассмотрения и дальнейшей обработки был принят протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО №180.
"7 апреля около 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов (первого тура - ред.) президента Украины", - сообщили в Центризбиркоме.
Читайте также:
Хроника выборов президента 2019
Что надо знать о главных кандидатов в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Напомним,
- Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта,
- Во второй тур, который состоится 21 апреля, согласно подсчету 100% электронных протоколов, прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.