Выборы-2019: ЦИК вышла на финишную прямую с результатами первого тура

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Суббота, 6 апреля 2019, 21:31
фото - Эльдар Сарахман

Центральная избирательная комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины с пометкой "Уточненный".

Об этом вечером 6 апреля сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

В ходе заседания комиссии, которое состоялось в субботу, для рассмотрения и дальнейшей обработки был принят протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО №180.

"7 апреля около 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов (первого тура - ред.) президента Украины", - сообщили в Центризбиркоме.

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Напомним,

  • Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта,
  • Во второй тур, который состоится 21 апреля, согласно подсчету 100% электронных протоколов, прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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