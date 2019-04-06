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Павелко допросила прокуратура Швейцарии - СМИ

Суббота, 6 апреля 2019, 22:36
Павелко допросила прокуратура Швейцарии - СМИ

Прокуратура Швейцарии допросила президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко в рамках расследования вероятных угроз с его стороны в адрес швейцарского журналиста Арно Беда. 

Об этом 6 апреля сообщает "Зеркало недели". 

По словам прокурора, допрос Павелко длился три часа.

"Я подтверждаю, что допрос прошел в конструктивной атмосфере", - сообщила прокурор Лори Рот и отказалась от дальнейших комментариев.

Прокурор выдала предписание, указывающее заинтересованной стороне соблюдать конфиденциальность до завершения расследования, сообщают местные СМИ.

Журналист Арно Беда около полугода изучал деятельность президента ФФУ  Андрея Павелко, которого подозревают в растрате 4 млн евро средств УЕФА и выводе 1,5 мн евро в оффшор в Объединенные Арабские Эмираты. 

Швейцарский журналист подал иск в прокуратуру из-за угроз, которые поступили 7 ноября 2018 года с номера, который может принадлежать Павелко.

НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.

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Темы: футболпрокуратураШвейцария
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