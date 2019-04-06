В "Большой семерке" обещают отпор угрозам со стороны России
Страны G7 намерены усилить борьбу против ряда угроз, исходящих, по их мнению, от России в киберпространстве и ряде других сфер.
Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав МИД "Большой семерки", которая проходила 5-6 апреля во Франции, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы продолжим усиливать наши возможности для того, чтобы противостоять... угрозам со стороны России - в киберпространстве, сфере стратегической коммуникации и в том, что касается контрразведки", - отмечается в документе.
Также главы МИД G7 раскритиковали РФ за действия, дестабилизирующие ситуацию на мировой арене, в том числе - за "вмешательство в работу демократических систем других государств".
"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, а также - обязательства постоянного члена Совбеза ООН. Россия должна поддерживать мир во всем мире и соблюдать решения по оружейным эмбарго", - отмечается в коммюнике.
В то же время, министры выражают готовность работать с РФ "над поиском решений региональных кризисов и глобальных вызовов".
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