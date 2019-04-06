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Киев будет усиленно патрулировать полиция

Суббота, 6 апреля 2019, 23:31

Полиция начала усиленное патрулирование в центральной части Киева и возле железнодорожного вокзала.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По словам Крищенко, ежедневно в Киеве дополнительно будут нести службу 4 мобильные группы из 10 правоохранителей в каждой: офицер полиции диалога и 9 сотрудников полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования.

 
фото - пресс-слжба ГУ НП г.Киева

Решение вывести дополнительные пешие патрули правоохранителей "принято с целью предупреждения уличной преступности, который может увеличиваться с наступлением тепла", отметил руководитель ГУ НП Киева.

"Проводя эти мероприятия, мы сможем улучшить ситуацию с безопасностью, в том числе направляя усилия на превенцию и раскрытия правонарушений", - заявил он.

Темы: полицияКиев
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