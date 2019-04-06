Более 160 артснарядов нашли на територии турбазы на Луганщине

562 просмотра
Суббота, 6 апреля 2019, 23:23

На территории кемпинга туристической базы в с.Денежниково (Луганская обл.) обнаружили 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм.

Об этом 6 апреля сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

По данным штаба, в настоящее время кемпинг - неработающий.

 
 
фото - пресс-центр штаба ООС

"Обнаруженные 164 артснаряда (7 из них - с подрывателями) и взрыватели к ним в количестве 252 шт. в установленном порядке изъяты", - говорится в сообщении.

Совместно с ГосЧС решается вопрос о месте и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС СБУ оружие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Оккупанты стреляли из крупного калибра, обошлось без потерь 6 апреля 2019, 20:51
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 погибший 6 апреля 2019, 07:23
ООС: Снайпер боевиков ранил двух военных 5 апреля 2019, 18:51
Все новости
Главные новости
Павелко допросила прокуратура Швейцарии - СМИ
Выборы-2019: ЦИК вышла на финишную прямую с результатами первого тура
РФ призвали освободить украинских моряков и пригрозили новыми санкциями
Лидера союза венгров Румынии не пустили в Украину
Все новости
психология

Итак, вы налажал на работе. Как исправлять ошибки?

мнение

Популизм вызывает отказ от прививок

Фото

Котики в большой политике

Поиск по сайту
Архив
Весь архів