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Более 160 артснарядов нашли на територии турбазы на Луганщине

Суббота, 6 апреля 2019, 23:23

На территории кемпинга туристической базы в с.Денежниково (Луганская обл.) обнаружили 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм.

Об этом 6 апреля сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

По данным штаба, в настоящее время кемпинг - неработающий.

 
 
фото - пресс-центр штаба ООС

"Обнаруженные 164 артснаряда (7 из них - с подрывателями) и взрыватели к ним в количестве 252 шт. в установленном порядке изъяты", - говорится в сообщении.

Совместно с ГосЧС решается вопрос о месте и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов.

Украинская правда
Темы: ООССБУоружие
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