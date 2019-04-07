Отравленный Новичком британец спросил посла РФ, кто убил его подругу

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом Новичок британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Посол заявил, что за отравлениями Новичком в Солсбери и Эймсбери стоит не Россия, иначе эти люди не выжили бы.

Об этом пишет Sunday Mirror

Как сообщается, 90-минутная встреча в российском посольстве состоялась после того, как Яковенко согласился ответить на вопросы Роули по поводу смерти его подруги, 44-летней Дон Стерджесс.

Ей в руки попал Новичок, замаскированный под духи, семь дней спустя она умерла.

Роули тоже попал под действие вещества, но выжил после 10 дней в коме.

"Я пошел и спросил их: "Почему ваша страна убила мою девушку?", - рассказал Роули.

Чарли Роули и посол РФ Александр Яковенко Roland Leon/Sunday Mirror

"Но я не получил никаких ответов. Я только получил российскую пропаганду. Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было новичком, который они сделали, потому что, если бы это было так, это убило бы всех", - сказал он.

"Мне понравился посол, но я подумал, что кое-что из того, что он сказал в попытке оправдать Россию, было нелепым. Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал кое-что, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку", - заявил Роули.

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