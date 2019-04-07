Отравленный Новичком британец спросил посла РФ, кто убил его подругу
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом Новичок британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Посол заявил, что за отравлениями Новичком в Солсбери и Эймсбери стоит не Россия, иначе эти люди не выжили бы.
Об этом пишет Sunday Mirror
Как сообщается, 90-минутная встреча в российском посольстве состоялась после того, как Яковенко согласился ответить на вопросы Роули по поводу смерти его подруги, 44-летней Дон Стерджесс.
Ей в руки попал Новичок, замаскированный под духи, семь дней спустя она умерла.
Роули тоже попал под действие вещества, но выжил после 10 дней в коме.
"Я пошел и спросил их: "Почему ваша страна убила мою девушку?", - рассказал Роули.
"Но я не получил никаких ответов. Я только получил российскую пропаганду. Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было новичком, который они сделали, потому что, если бы это было так, это убило бы всех", - сказал он.
"Мне понравился посол, но я подумал, что кое-что из того, что он сказал в попытке оправдать Россию, было нелепым. Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал кое-что, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку", - заявил Роули.
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Напоминаем:
- Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года.
- По данным следствия, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля.
- Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов.
- Британские власти уверены, что они выяснили "все, что стоит знать" о покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямиком к президенту РФ Владимиру Путину.
- Российская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.
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