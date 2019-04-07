ПЦУ заявила о преследовании в оккупированном Луганске
В Православной церкви Украины заявили, что ее священнослужители в Луганске подвергаются преследованиям со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил в Facebook управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский).
Согласно сообщению, 4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в Луганске были проведены обыски.
Из телефонного разговора с секретарем епархии протоиереем Анатолием Назаренко, который находится в Луганске, стало известно, что в рамках проведения операции "Стоп-террор" службы "борьбы с экономическими преступлениями" группировки "ЛНР" во время обыска изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги , официальную переписку, а также рабочие компьютеры.
Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей, протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.
"Сейчас по обоим священнослужителей ПЦУ ведут "следственные действия", их допрашивают по 5-6 часов в день, им "рекомендовано" не оставлять Луганск, но не запретили совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
- Российская оккупационная власть Крыма направила иск в контролируемый ими же "суд" с требованием освободить здание в центре Симферополя, которое сейчас занимает Православная церковь Украины (ПЦУ).
- Священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
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