ПЦУ заявила о преследовании в оккупированном Луганске

В Православной церкви Украины заявили, что ее священнослужители в Луганске подвергаются преследованиям со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский).

Согласно сообщению, 4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в Луганске были проведены обыски.

Из телефонного разговора с секретарем епархии протоиереем Анатолием Назаренко, который находится в Луганске, стало известно, что в рамках проведения операции "Стоп-террор" службы "борьбы с экономическими преступлениями" группировки "ЛНР" во время обыска изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги , официальную переписку, а также рабочие компьютеры.

Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей, протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

"Сейчас по обоим священнослужителей ПЦУ ведут "следственные действия", их допрашивают по 5-6 часов в день, им "рекомендовано" не оставлять Луганск, но не запретили совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска", - говорится в сообщении.

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