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Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета въезда лидеру союза венгров Румынии

Воскресенье, 7 апреля 2019, 10:20

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета въезда лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

Во время разговора с послом пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал шаг украинской власти неприемлемым и антивенгерским.

"Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг" - сообщили в МИД Венгрии.

Напомним,

  • В субботу Хунор Келемен пытался пересечь границу Украины с румынским дипломатическим паспортом, однако получил запрет на вьезд.
  • По его словам, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (КМКС/KMKSZ). В комментарии румынскому изданию Mediafax Келемен заявил, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года.

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Темы: ВенгрияРумыния
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