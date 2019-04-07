Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 11:33

Боевики российско-оккупационных войск в субботу обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

Об этом сообщает полиция области.

 

"Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела снаряд попал в дом по ул. Первая Свободная, из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль, который был припаркован неподалеку", - сообщили в полиции.

 

Отмечается, что в результате обстрела жертв и пострадавших среди населения нет.

Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ст. 258 УК Украины (Террористический акт).

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе Луганская область


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