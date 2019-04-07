Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области
Боевики российско-оккупационных войск в субботу обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.
Об этом сообщает полиция области.
"Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела снаряд попал в дом по ул. Первая Свободная, из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль, который был припаркован неподалеку", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в результате обстрела жертв и пострадавших среди населения нет.
Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ст. 258 УК Украины (Террористический акт).
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