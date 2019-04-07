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Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Воскресенье, 7 апреля 2019, 11:33
Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Боевики российско-оккупационных войск в субботу обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

Об этом сообщает полиция области.

 

"Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района. В результате обстрела снаряд попал в дом по ул. Первая Свободная, из-за чего была повреждена крыша, а также был поврежден автомобиль, который был припаркован неподалеку", - сообщили в полиции.

 

Отмечается, что в результате обстрела жертв и пострадавших среди населения нет.

Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ст. 258 УК Украины (Террористический акт).

В то же время известная волонтер Елена Розвадовская на своей странице в Facebook сообщила, что во время обстрела находилась в автомобиле, который был поврежден в Золотом-4, однако сама не пострадала.

"Один из осколков пробил дырочку прямо у бензобака, второй - у мотора; посыпалось мое окно слева на меня, при этом у меня ни одной царапины (и правда невероятно, ведь стекло было даже у меня в капюшоне, и в волосах, и просто везде, но ни царапинки на лице). Еще один застрял в лобовом стекле прямо напротив пассажирского сиденья", - рассказала Розвадовская.

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Діти, що живуть між окопами

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеЛуганская область
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