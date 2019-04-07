Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу
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Воскресенье, 7 апреля 2019, 14:44
Президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени пулеметчицу Яну Червоную, которая погибла во время минометного обстрела 2 апреля.
Соответствующий указ от 6 апреля опубликован на сайте президента.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", - говорится в указе.
Напомним:
- 2 апреля в зоне Операции объединенных сил в результате прямого попадания мины в блиндаж погибла пулеметчица добровольческого батальона "Донбасс" Яна Червоная с позывным "Ведьма".
Украинская правда
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