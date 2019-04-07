Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу

Президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени пулеметчицу Яну Червоную, которая погибла во время минометного обстрела 2 апреля.

Соответствующий указ от 6 апреля опубликован на сайте президента.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним: