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Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу

Воскресенье, 7 апреля 2019, 14:44

Президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени пулеметчицу Яну Червоную, которая погибла во время минометного обстрела 2 апреля.

Соответствующий указ от 6 апреля опубликован на сайте президента.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним:

  • 2 апреля в зоне Операции объединенных сил в результате прямого попадания мины в блиндаж погибла пулеметчица добровольческого батальона "Донбасс" Яна Червоная с позывным "Ведьма".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОбъединенные силы на Донбассе
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