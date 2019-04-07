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ДТП в Харькове: Правозащитники показали, в каких условиях содержат Зайцеву

Воскресенье, 7 апреля 2019, 16:51
ДТП в Харькове: Правозащитники показали, в каких условиях содержат Зайцеву

Елену Зайцеву - участницу смертельной ДТП в Харькове, в результате которой погибли 6 человек - содержат в камере харьковского СИЗО с тремя другими осужденными. 

Об этом сообщил правозащитник Дмитрий Удачин, который посетил СИЗО Харькова в рамках мониторингового визита. 

"5 апреля  ... провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор. В СИЗО нами было принято решение проверить условия содержания Елены Зайцевой ... Кроме Зайцевой в камере №400 находятся еще три человека", - сообщил он. 

По словам Удачина, помещение камеры - чистое.

"Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", - отметил правозащитник. 

 
 
 
фото - facebook Дмитрия Удачина

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Напомним, 

  • 18 октября 2017 года в Харькове в результате ДТП с участием автомобиля Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцевапогибли 6 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. 
  • Анализ показал наличие в моче Зайцевой опиатов в момент ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза опиаты не выявила
  • По результатам экспертизы, автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 106 км в час. 
  • 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и второго участника ДТП - водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова - к 10 годам тюрьмы. Зайцева признала свою вину, Дронов - нет. 

Украинская правда

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Темы: ХарьковДТПСИЗО
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