ДТП в Харькове: Правозащитники показали, в каких условиях содержат Зайцеву

Елену Зайцеву - участницу смертельной ДТП в Харькове, в результате которой погибли 6 человек - содержат в камере харьковского СИЗО с тремя другими осужденными.

Об этом сообщил правозащитник Дмитрий Удачин, который посетил СИЗО Харькова в рамках мониторингового визита.

"5 апреля ... провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор. В СИЗО нами было принято решение проверить условия содержания Елены Зайцевой ... Кроме Зайцевой в камере №400 находятся еще три человека", - сообщил он.

По словам Удачина, помещение камеры - чистое.

"Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", - отметил правозащитник.

фото - facebook Дмитрия Удачина

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Напомним,