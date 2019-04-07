ДТП в Харькове: Правозащитники показали, в каких условиях содержат Зайцеву
Елену Зайцеву - участницу смертельной ДТП в Харькове, в результате которой погибли 6 человек - содержат в камере харьковского СИЗО с тремя другими осужденными.
Об этом сообщил правозащитник Дмитрий Удачин, который посетил СИЗО Харькова в рамках мониторингового визита.
"5 апреля ... провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор. В СИЗО нами было принято решение проверить условия содержания Елены Зайцевой ... Кроме Зайцевой в камере №400 находятся еще три человека", - сообщил он.
По словам Удачина, помещение камеры - чистое.
"Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", - отметил правозащитник.
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Напомним,
- 18 октября 2017 года в Харькове в результате ДТП с участием автомобиля Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева, погибли 6 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.
- Анализ показал наличие в моче Зайцевой опиатов в момент ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза опиаты не выявила.
- По результатам экспертизы, автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 106 км в час.
- 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и второго участника ДТП - водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова - к 10 годам тюрьмы. Зайцева признала свою вину, Дронов - нет.