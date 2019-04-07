Трамп рассказал, как признал аннексию Голанских высот после "коротенького урока истории"

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 18:54

Президент США Дональд Трамп рассказал, что крайне чувствительное для страны решение о признании Голанских высот частью Израиля он принимал быстро, после "небольшого урока истории" от советников.

Об этом он заявил в Лас-Вегасе, выступая на форуме Республиканской еврейской коалиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

Президент рассказал, что общался по телефону со своим советником и зятем Джаредом Кушнером, послом Израиля Давидом Фридманом и советником Джейсоном Гринблаттом на отвлеченную тему, а потом внезапно поднял вопрос Голанских высот.

"Я сказал: ребята, сделайте мне услугу. Дайте мне коротенький курс истории. Только побыстрее. У меня есть много над чем работать: Китай, Северная Корея. Давайте быстренько" - вспомнил Трамп детали разговора.

После этого ему предоставили соответствующую информацию. 

"Я сказал: "Как вы смотрите на то, что я признаю все то, о чем мы здесь говорим?", потому что я согласен, вам это нужно, вам нужны высоты" - обратился Трамп к израильскому послу, который очень удивился такому шагу.

"Думаю, я могу сделать это прямо сейчас. Давайте что-то подпишем " - вспомнил Трамп этот же разговор.

"Мы принимаем быстрые решения и мы принимаем хорошие решения" - заявил президент США в толпе во время выступления в Лас-Вегасе.

Впервые Дональд Трамп заявил о возможности признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами 21 марта, а соответствующий указ был подписан во время визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Вашингтон 25 марта.

Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.

Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН. США 52 года придерживались политики непризнания. 

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Темы: США Израиль Трамп аннексия


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