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Оккупанты снова бьют из крупного калибра, ранен боец ООС

Воскресенье, 7 апреля 2019, 20:03

В воскресенье в зоне проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий был ранен, боевики осуществили 8 обстрелов, три из них - с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером 7 апреля.

Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, были обстреляны опорные пункты украинских военных возле с.Гнутове, Широкино, Новотроицкое, вблизи Попасной, Катериновки и Новозвановки.

"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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