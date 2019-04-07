Оккупанты снова бьют из крупного калибра, ранен боец ООС
В воскресенье в зоне проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий был ранен, боевики осуществили 8 обстрелов, три из них - с применением запрещенного вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером 7 апреля.
Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, были обстреляны опорные пункты украинских военных возле с.Гнутове, Широкино, Новотроицкое, вблизи Попасной, Катериновки и Новозвановки.
"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
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