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"Шахтер" победил "Динамо" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины

Воскресенье, 7 апреля 2019, 20:12
Шахтер победил Динамо по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" стал последним полуфиналистом Кубка Украины: в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 "горняки" обыграли киевское "Динамо".

Основное время матча, который проходил в Харькове 7 апреля, завершился вничью - 1:1.

"Динамо" в этой встрече забил быстрый гол. На девятой минуте после нескольких заблокированных ударов динамовцев мяч отскочил к ДенисуГармашу, который ударом метров с 23-х пробил в угол ворот Андрея Пятова - 0:1.

Вскоре у "горняков" был шанс восстановить равновесие, но удар Тайсона с метров 13-ти пришелся в перекладину ворот "Динамо".

На 38-й минуте только сейв Андрея Пятова спасает "Шахтер" после удара со стандарта Виктора Цыганкова.

Во втором тайме уже острее в атаке был "Шахтер". На 57-й минуте после обрезки Тамаша Кадара Тайсон отпасовал на Жуниора Мораеса, который пробил в угол ворот Дениса Бойко - 1:1.

Через несколько минут "Динамо" осталось в меньшинстве. Гармаш в центре поля нарушил правила на Мораеса, а потом уже головой сделал удар в сторону лица Мораеса, и получил вторую желтую карточку, а за ней и красную.

Недолго "Шахтер" играл в большинстве. На 67-й минуте Мораес жестко подкатился под Николая Шапаренко и получил вторую желтую карточку.

В равных составах команды доиграли без моментов у обоих ворот. В двух дополнительных таймах более опасными в атаке были динамовцы, но дело дошло до пенальти.

В серии 11-меторв ударов был сильнее "Шахтер". Пятов отразил удары Виталия Миколенко и Шепелева, а Бойко взял удар Соломона. В серии пенальти "Шахтер" победил со счетом 4:3.

Также в полуфинал Кубка Украины вышел "Ингулец", победивший в серии послематчевых пенальти "Карпаты" со счетом 6:5. Луганская "Заря" с минимальным счетом победила ФК "Львов", а "Днепр-1" обыграл "Ворсклу" со счетом 2:0.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футболспортШахтер
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