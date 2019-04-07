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В Киеве избили режиссера #BABYLON'13

Воскресенье, 7 апреля 2019, 22:52

В центре Киева неизвестные избили документалиста, режиссера проекта "Вавилонь13" Юрия Грузинова.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Я люблю Рашку!" - с такими словами мне разбили лицо на Печерске. Ждите следователей, ну и тому подобное, кстати, огромный привет - полицейскому с номером 24963", - написал режиссер.

В комментарии сайту "Документы" Грузинов сообщил, что драка в кальянной "Брайтон Бич" в Печерском районе Киева возникла из-за российской музыки, пишет "Укринформ".

"Сидим в кафе, играет российская музыка. Один трек, второй, третий, я положил рюкзак на стол, за которым мы сидели. Подошла официантка и в приказном тоне сообщила, что я должен убрать со стола рюкзак, потому что это правило заведения. Я попросил показать, где это записано, мне сообщили, что это негласное правило", - отметил Грузинов.

В ответ режиссер пожаловался на российские песни, которые звучали в кафе.

"И тут чувак как закричит: "Я люблю Рашку!". Я попытался спросить у него, за что конкретно. Пока я ставил вопрос, совсем другой муфлон со стороны врезал мне наотмашь и свалил", - добавил он.

По словам Грузинова, после избиения он обратился в больницу и ему наложили швы.

Также он выложил видео, на котором полицейские, прибывшие по вызову, сначала отказывались сообщать номера своих значков.

"Вместо номера значка давали размер обуви, анекдоты рассказывали друг другу, не дали дописать заявление и приняли его так, сообщив, что больше нет бумаги", - отметил Грузинов.

Юрий Грузинов уроженец России, он был одним из режиссеров-документалистов, которые снимали хронику событий Революции Достоинства, проводил съемки войны на востоке Украины, является соавтором фильма "Первая сотня". 

За цикл историко-документальных фильмов о Майдане Грузинов получил Шевченковскую премию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевСМИполиция
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