В Донецкой области нашли схрон с боеприпасами
Воскресенье, 7 апреля 2019, 23:24
В Донецкой области в лесополосе возле автодороги Селидово - Карловка полицейские обнаружили схрон с боеприпасами.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм, говорится в сообщении.
По факту в Марьинском отделе полиции ГУ НП в Донецкой области проводится проверка.
Украинская правда