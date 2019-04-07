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В Донецкой области нашли схрон с боеприпасами

Воскресенье, 7 апреля 2019, 23:24

В Донецкой области в лесополосе возле автодороги Селидово - Карловка полицейские обнаружили схрон с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм, говорится в сообщении.

По факту в Марьинском отделе полиции ГУ НП в Донецкой области проводится проверка.

 
 
фото - пресс-центр штаба ООС

Украинская правда
Темы: Донецкая областьоружие
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