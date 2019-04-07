В Донецкой области нашли схрон с боеприпасами

В Донецкой области в лесополосе возле автодороги Селидово - Карловка полицейские обнаружили схрон с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм, говорится в сообщении.

По факту в Марьинском отделе полиции ГУ НП в Донецкой области проводится проверка.