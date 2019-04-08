Беларусь откроет для туристов Чернобыльскую зону отчуждения

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Понедельник, 8 апреля 2019, 05:35

Власти Беларуси приняли решение открыть туристические маршруты в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом сообщает местный телеканал ОНТ.

Отмечается, что зоны повышенного радиационного фона обозначат белыми линиями, за которые будет запрещено заступать. К таким зонам относятся заброшенные здания и оборудование.

Заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин заявил, что облучение за один рабочий день в зоне отчуждения меньше, чем при авиаперелете в Беларусь из-за рубежа.

"Сформировано 2 маршрута, подобраны площадки, автодороги с усовершенствованным покрытием и в целом просчитано те дозы, которые могут получить люди, находясь у нас", - добавил он.

Стоимость экскурсии для 5 человек составит 340 белорусских рублей (около 160 долларов).

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Темы: Беларусь Чернобыль туристы


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