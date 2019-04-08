ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ОС, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 8 апреля.

"Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск 6 раз:

из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле села Водяное; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Гнутово.

Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ОС 4 раза: из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Екатериновка.

Из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Попасная; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Новозвановка.

По данным разведки, 7 апреля 4 оккупанта были уничтожены, 14 - ранены. Также уничтожено один бронетранспортер боевиков.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка; из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в отчете.