Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 раненый

Понедельник, 8 апреля 2019, 07:40

За прошедшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ОС, трижды применив запрещенное  Минскими договоренностями вооружение с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 8 апреля.

"Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск 6 раз:
из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле села Водяное; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Гнутово.

Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Широкино; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ОС 4 раза: из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле города Попасная; из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Екатериновка.

Из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Попасная; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Новозвановка.

По данным разведки, 7 апреля 4 оккупанта были уничтожены, 14 - ранены. Также уничтожено один бронетранспортер боевиков.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка; из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в отчете.

Темы: ООСДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: