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Владельца "Агроинвестгруп" объявили в розыск

Понедельник, 8 апреля 2019, 11:10
Владельца Агроинвестгруп объявили в розыск

Нацполиция объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгруп" Николая Кучеренко и его сына Виталия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные сайта МВД.

Согласно розыскному учету, суд разрешил задержать Николая и Виталия Кучеренко с целью привода.

 

Отца и сына разыскивают в связи с присвоением и растратой чужого имущества.

 

Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

По данным в едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгруп" подали ряд аграрных компаний, в том числе международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта Вилмар", "Греин Экспорт", банки ТАСкомбанк и Райффайзен Банк Аваль.

Напомним:

  • В феврале в "Аграрном фонде" заявили о возможном хищении зерна. Сообщалось что охрана шести элеваторов, принадлежащих к группе компаний ООО "Агроинвестгруп", не допустила сотрудников ПАО "Аграрный фонд" на территорию предприятий для плановой проверки.
  • В предприятии добавили, что неизвестные загружают зерно, которое, вероятно, принадлежит "Аграрному фонду" и хранится на шести элеваторах – "Березовский", "Белгород-Днестровский", "Измаильский", "Раухивский", "Алиягский" и "Заплазский". 
  • Отмечалось, что в случае присвоения, растраты или кражи зерна государству будет нанесен ущерб в размере около 200 миллионов гривен.
  • "Аграрный фонд" подал заявление в полицию с просьбой начать досудебное расследование, "поскольку совершенные действия имеют признаки уголовного преступления".
  • Позже Нацполиция открыла уголовное производство по факту хищения имущества должностными лицами "Агроинвестгруп".

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Темы: полициярозыск
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