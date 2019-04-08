Владельца "Агроинвестгруп" объявили в розыск

Нацполиция объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгруп" Николая Кучеренко и его сына Виталия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные сайта МВД.

Согласно розыскному учету, суд разрешил задержать Николая и Виталия Кучеренко с целью привода.

Отца и сына разыскивают в связи с присвоением и растратой чужого имущества.

Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

По данным в едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгруп" подали ряд аграрных компаний, в том числе международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта Вилмар", "Греин Экспорт", банки ТАСкомбанк и Райффайзен Банк Аваль.

Напомним: