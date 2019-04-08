В Беларуси открыли Чернобыльскую зону для туристов

Чернобыльскую зону отчуждения со стороны Беларуси открыли для туристов.

Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По словам, заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, ориентировочно, для группы из пяти человек, стоимость такой экскурсии составит 340 рублей.

Сообщается, что места, где радиационный фон повышен, отметят белыми линиями. За них туристам будет запрещено заходить.

"Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас", - сказал Кудин.

Отмечается, что после открытия маршрутов, группы будут отправлять два раза в месяц.