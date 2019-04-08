НАПК: 5 кандидатов в президенты не вернули в бюджет более 3,8 млн взносов

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Понедельник, 8 апреля 2019, 12:23

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции направило в Нацполицию материалы на распорядителей избирательных фондов экс-кандидатов в президенты Юрия Кармазина, Виктора Кривенко, Евгения Мураева, Игоря Смешко и Виталия Скоцика, которые в нарушение закона не вернули в бюджет более 3,8 млн гривен взносов.

Об этом в Facebook сообщила член Назка Наталья Корчак.

По ее словам, материалы о возможных признаках уголовного преступления НАПК направило по фактам выявленных нарушений в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд кандидатов и действий распорядителей фондов, которые "закрывают" глаза на требования закона отказаться от взносов и перечислить средства в бюджет.

Она отметила, что всем распорядителям было сообщено о поступлении взносов с нарушением закона и об обязательствах отказаться от таких взносов в течение 3 дней.

"Исходя из этого имеем дело с умышленным невозвратом взносов в бюджет, а это 250 000,00 вклад в фонд Кармазина; 191 750,00 взносы в фонд Кривенко; 1808 500,00 взносы в фонд Мураева; 1000 000,00 вклад в фонд Смешко; 554 000,00 взносов в фонд Скоцика", - заявила Корчак.

Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 39 кандидатов.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем примут участие шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко, за которых по итогам первого тура проголосовало наибольшее количество избирателей.

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Темы: НАПК выборы президента 2019 бюджет полиция


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