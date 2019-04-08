Женщина подорвалась, убирая на кладбище в Донецкой области

В с. Верхнеторецкое 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище.

Об этом сообщает полиция Донецкой области 8 апреля.

Сотрудники Авдеевского отделения полиции выяснили, что потерпевшая убирала на кладбище – и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв.

Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Торецк, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Женщина уже дома.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины – "террористический акт".