Военные успешно испытали новый контрбатарейный радар

Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно завершил полевой этап государственных испытаний.

Об этом сообщает 8 апреля ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных Сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает контрбатарейные радары, находящиеся на вооружении ВСУ.

Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.

Президент Петр Порошенко отмечает, что с помощью этого радара украинские защитники будут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

В "Укроборонпроме" отмечают, что после успешного завершения госиспытаний запорожское КП "НПК" Искра "готово к серийному производству 1Л220УК для нужд ВСУ.