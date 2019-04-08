Военные успешно испытали новый контрбатарейный радар
Контрбатарейный радар 1Л220УК успешно завершил полевой этап государственных испытаний.
Об этом сообщает 8 апреля ГК "Укроборонпром".
Отмечается, что испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных Сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает контрбатарейные радары, находящиеся на вооружении ВСУ.
Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника.
Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.
Президент Петр Порошенко отмечает, что с помощью этого радара украинские защитники будут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.
В "Укроборонпроме" отмечают, что после успешного завершения госиспытаний запорожское КП "НПК" Искра "готово к серийному производству 1Л220УК для нужд ВСУ.
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