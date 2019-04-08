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Волонтеры антидопинга готовы протестовать Порошенко и Зеленского

Понедельник, 8 апреля 2019, 14:08

Волонтерская антидопинговая ассоциация (VADA) готова протестировать кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, ее специалисты будут в Киеве на днях.

Об этом сообщил боксер Владимир Кличко в Twitter, сославшись на президента и главу правления VADA Маргарет Гудмен.

Твит содержит ее видеообращение. На первых секундах видео звук пропадает, но слова Гудмен протитрованы на украинском.

"Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы будем считать за честь и гордость помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики", – сказала руководитель VADA (The Voluntary Anti-Doping Association).

На сайте VADA информации об этом нет.

Ранее ошибочно распространилась информация о возможности теста специалистами Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA). Воспользоваться международными экспертами кандидатам предложил украинский боксер Владимир Кличко: он сначала написал о WADA, а затем исправил на VADA.

Теперь боксер спрашивает: "Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?".

Напомним:

  • На прошлой неделе кандидаты в президенты Украины – шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко – устроили шоу со сдачей анализов на наркотики и алкоголь. Инициатором тестирования стал Зеленский, у которого затем произошел конфуз с результатами анализов.
  • После этого Порошенко заявил об угрозе избрания президентом человека, который, возможно, "имеет наркотическую зависимость", и о готовности пройти международный тест.
  • Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
  • По закону, дебаты должны состояться в пятницу перед выборами, то есть 19 апреля.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Темы: выборы президента 2019ПорошенкоЗеленскийВиталий Кличко
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