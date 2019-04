Волонтеры антидопинга готовы протестовать Порошенко и Зеленского

Волонтерская антидопинговая ассоциация (VADA) готова протестировать кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, ее специалисты будут в Киеве на днях.

Об этом сообщил боксер Владимир Кличко в Twitter, сославшись на президента и главу правления VADA Маргарет Гудмен.

Твит содержит ее видеообращение. На первых секундах видео звук пропадает, но слова Гудмен протитрованы на украинском.

"Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы будем считать за честь и гордость помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики", – сказала руководитель VADA (The Voluntary Anti-Doping Association).

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe