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Оккупанты в Крыму готовят парады с "Рысями", "Тиграми" и школьниками

Понедельник, 8 апреля 2019, 15:51

Около 5 тысяч российских военных, а также около 100 единиц военной техники примут участие в военных парадах в честь Дня Победы в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев, передает российское агентство ТАСС.

"На Крымском полуострове в военных парадах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, примут участие порядка 5 тысяч военнослужащих и около 100 единиц военной техники. Парады 9 мая пройдут в городах-героях Севастополь, Керчь и в столице Республики Крым - Симферополе", - сказал офицер.

По его словам, по центральным улицам городов пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Также будут задействованы военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС, а также сводные парадные роты школьников из военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

В параде будет задействовано около 100 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", буксируемые гаубицы "Мста-Б" и Д-30, боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М", автомобили "Камаз-63968 Тайфун", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр".

Темы: Крыманнексия
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